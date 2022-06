A partire da ieri 31 maggio 2022 alcuni nuovi clienti Tim che hanno meno di 25 anni possono attivare la nuova offerta lanciata dall’operatore, denominata Young Full a meno di 8 euro al mese.

Questa offerta è attivabile nei negozi Tim aderenti e prevede un costo di attivazione di di 5 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bundle.

Tim lancia la Young Full a meno di 8 euro per i nuovi clienti Under 25

L’offerta Young Full comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 2G, 4G e 5G (se c’è copertura e se il dispositivo è compatibile) al costo di 7,99 euro al mese per i nuovi clienti TIM under 25 che provengono da iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali.

Per attivare l’offerta TIM Young Full bisogna provenire da iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Europe Energy e molti altri. Tim Young Full (denominata pure Tim Young 7,99 euro al mese) include, senza costi aggiuntivi, anche la possibilità di utilizzare l’app TIMMUSIC.

Tim Young Full, così come le altre offerte standard di TIM, includono di default, l’opzione 1GB di Scorta che permette, una volta esauriti i Giga inclusi nella propria offerta, di continuare a navigare in automatico a 1,90 euro ogni 200 MB fino ad un massimo di 1 GB. Dopo questo GB la connessione verrà bloccata fino al rinnovo successivo.