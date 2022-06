Monete e banconote rarissime: ecco quali sono quelle vecchie che vi arricchiscono

Le monete potrebbero in alcuni casi rivestire un valore nettamente superiore a quello che invece hanno. Proprio nel caso di una moneta da un’euro, ci sarebbero alcuni errori che la renderebbero unica.

Secondo alcune testimonianze sarebbero diversi gli esemplari, i quali avrebbero un valore da circa 40.000 euro. L’errore in questione riguarda la “R” presente all’interno, la quale sta a rappresentare la zecca di Roma. Questa sarebbe infatti posizionata male.

Monete molto rare: ecco quali sono quelle più ricercate al mondo

Un’altra moneta da 2 euro parecchio richiesta corrisponde a quella fatta coniare dal Vaticano per la Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia, nel 2005. Il suo valore può raggiungere i 300 euro circa.

Passiamo ora alle lire, in testa troviamo la moneta da 5 lire del 1956, che risulta datata in un periodo davvero particolare: appartiene al periodo degli anni ‘50 e i collezionisti pagherebbero ben 2.000 euro per averne un esemplare.

Infine, troviamo le 50 lire del 1958: la moneta che rappresenta il dio Vulcano nudo che batte il metallo sull’incudine, se tenuta in buone condizioni, può valere 2.000 euro.

Non finisce però qui, visto che ci sono tre le banconote due pezzi al mondo che possono arrivare a valere 2 milioni di euro. Si tratta delle Red Seal da 1000$, le quali esistono, come detto, solo in due pezzi.

Da non sottovalutare anche le banconote australiane del 1924 delle quali ormai è rimasto solo un pezzo che costa circa 1 milione di euro. Prezzo più basso ma altrettanto considerevole quello della banconota da 1 milione di sterline antiche, il cui valore si aggira intorno ai 130.000 €. La banconota più costosa al mondo però resta il Grand Watermelon, la quale è datata 1890 con un costo di 3 milioni di euro.