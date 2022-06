La bolletta energetica annuale potrebbe aumentare ad ottobre, secondo l’autorità di regolamentazione del mercato dell’elettricità e del gas Ofgem, che è destinata ad alzare il tetto ai prezzi dell’energia, il massimo che i fornitori di energia possono addebitare ai clienti su una tariffa predefinita, in autunno .

Il limite è già stato aumentato di 876 dollari in America il mese scorso, portando la fattura annuale media a 2.493 dollari. L’aumento di ottobre potrebbe vedere le bollette energetiche delle famiglie raggiungere 3.542 per l’anno, quindi la situazione in Europa si farà ancora più critica.

Perché i prezzi dell’energia stanno salendo sempre di più? Secondo Sara Walker, professore di energia all’Università di Newcastle, la risposta è semplice: “Il gas è quasi quattro volte più costoso di questa volta l’anno scorso”.

Il Regno Unito è un importatore netto di gas fossile, che viene utilizzato per riscaldare le caldaie nell’85% delle case a livello nazionale e genera un terzo dell’elettricità del paese.

Un aumento della domanda di gas quando i paesi sono emersi dal blocco della pandemia lo scorso anno, complicazioni nell’approvvigionamento dovute all’invasione russa dell’Ucraina e al mancato rinnovo dei siti di stoccaggio del gas da parte del governo britannico hanno fatto salire i prezzi alle stelle, afferma Walker.

Chi sta beneficiando di tutto ciò

Il risultato è stato che quasi un quarto delle case è entrato in povertà energetica. In altre parole, 6,5 milioni di famiglie ora non sono in grado di riscaldare adeguatamente le proprie case, il che è “sconcertante per un paese sviluppato“, aggiunge Walker.

Analizzando dove stanno andando tutti quei soldi extra, Walker rivela un aumento del 104% del prezzo all’ingrosso dell’energia.

Se i clienti sono costretti a sostenere il mercato pagando bollette significativamente più alte e molti fornitori di energia hanno già cessato l’attività, chi sta effettivamente beneficiando dell’attuale accordo?

Le società che estraggono il petrolio e il gas sempre più redditizi in primo luogo, spiega Walker. E i loro grandi profitti “sono principalmente dovuti alle vendite di petrolio e gas che stanno facendo nel mercato all’ingrosso, quindi questo è diverso dai profitti che genera il tuo fornitore di energia“, afferma.