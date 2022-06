La ricaricabile migliore di Iliad anche a giugno è la Giga 120. Gli abbonati che optano per questa tariffa si troveranno a pagare un costo mensile di 9,99 euro ed avranno consumi illimitati per le telefonate, gli SMS e anche 120 Giga per navigare in internet.

Iliad rappresenta ancora una volta una certezza nel campo della telefonia mobile in Italia. Gli utenti che optano per il provider francese avranno a loro disposizione una serie di vantaggiose tariffe low cost, con vantaggi anche per le soglie di consumo.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

La Giga 120 può essere considerata una delle migliori ricaricabili nel rapporto tra qualità e prezzo, anche grazie alla presenza di tre servizi a costo zero.

In prima battuta, gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno la possibilità di effettuare telefonate senza limiti verso l’estero. Le chiamate a costo zero saranno possibili verso un massimo di sessanta nazioni. Comunicare con parenti ed amici al di fuori dei confini, quindi, non prevede alcun genere di extra sui costi della ricaricabile.

Iliad offre a tutti i suoi clienti anche un vantaggio per la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

Sempre i clienti che scelgono la Giga 120 potranno accedere anche alla tecnologia 5G. I clienti che optano per la promozione non dovranno spendere alcun extra per la connessione di rete con le linee internet di ultima generazione. Anche in questo caso, Iliad sceglie quindi una strada opposta agli altri gestori.