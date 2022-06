Oggi torniamo a parlare della serie Pixel 7 del colosso Google, smartphone top di gamma che l’azienda andrà a presentare in autunno e della quale abbiamo già parlato un paio di volte.

Dopo i primi dettagli trapelati sui display di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, emergono nuove informazioni su un terzo modello non ancora identificato. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 7 Ultra: trapelano altri dettagli

Il dispositivo avrebbe una risoluzione del display pari a 1.440 × 3.120 pixel, un refresh rate a 120 Hz e delle dimensioni pari a 71 x 155mm. Le dimensioni indicherebbero dunque una diagonale da 6,7″. Tutte queste informazioni combinate ci dicono che questo dispositivo misterioso sicuramente non è il Pixel Tablet del quale si è parlato al Google I/O, e nemmeno che possa trattarsi di uno smartphone della serie A visto il refresh rate da top di gamma.

E allora viene naturale immaginare che possa trattarsi di un modello di smartphone non ancora rivelato, un Pixel 7 Ultra che davvero potrebbe sorprendere dopo le ampie informazioni condivise da Google su Pixel 7. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.

Arrivati a questo punto, non ci resta che attendere ancora un po’ di settimane, per scoprire sicuramente qualche dettaglio in più sui nuovi smartphone che il colosso andrà a presentare appunto in autunno. Noi sicuramente vi terremo informati.