Google ha finalmente aggiunto una funzione principale al suo servizio di archiviazione Google Drive. L’ultimo aggiornamento permette di utilizzare le scorciatoie da tastiera Copia e Incolla su Google Drive tramite il browser Chrome, utilizzando Ctrl + C (o ⌘ + C su Mac), Ctrl + X e Ctrl + V.

Quando si utilizza il copia e incolla, verranno acquisiti anche un collegamento al file e al suo titolo, in modo che possano essere facilmente condivisi in un documento o in un’e-mail. Gli utenti ora possono anche aprire file e cartelle in una nuova scheda utilizzando Ctrl + Invio. Ciò consente loro di visualizzare rapidamente più file contemporaneamente o utilizzare schede diverse per organizzare più facilmente i file tra due diverse posizioni delle cartelle.

Google afferma che la funzionalità copia e incolla, originariamente inventata negli anni ’70, è ora disponibile e sarà disponibile per tutti entro il 4 giugno. Inoltre, gli utenti possono incollare le scorciatoie ai file anziché duplicarne le versioni in Drive. Questo può essere fatto usando Ctrl o Cmd + Maiusc + V.

L’azienda, con questo aggiornamento, consentirà anche di rimuovere le informazioni personali come numeri di telefono, e-mail e indirizzi fisici dai risultati di ricerca. La nuova politica consente la rimozione di altre informazioni che possono rappresentare un rischio per il furto di identità, come le credenziali di accesso riservate. La società ha affermato in una dichiarazione che l’accesso alle informazioni è fondamentale, “ma lo è anche fornire alle persone gli strumenti di cui hanno bisogno per proteggersi e mantenere private le loro informazioni sensibili”.