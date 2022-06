Fiat: le auto non funzionano, sconsigliato l'acquisto di questo modello

Il marchio Fiat è famoso nel mondo per via dei suoi record di vendite ma anche per quanto riguarda la grande qualità delle auto utilitarie. Gli italiani vanno fieri infatti delle auto di questo brand, il quale infatti avrebbe diffuso alla grande in tutto il mondo le sue auto di spicco. Stando a quanto riportato però sarebbero molti gli automobilisti a lamentarsi dopo l’acquisto di un’auto a marchio Fiat.

In assistenza sarebbero stati registrati tantissimi accessi per via di problemi che si andrebbero a ripetere più volte su un unico modello. Stiamo parlando della 500 X, la quale avrebbe registrato tantissime lamentele a causa di problematiche diffuse sia all’interno che all’esterno dell’abitacolo. Qui in basso potete trovare un rapido elenco di quelli che sono i problemi che più volte portano gli automobilisti ad andare in assistenza.

Fiat: a riportare la maggior parte dei problemi sarebbero alcuni modelli della 500 X

Dall’esterno sembra tutto bello quando si guarda un’auto, ma bisogna testarla con le proprie mani per capire come effettivamente va. Secondo i proprietari di alcune 500 X, il problema sarebbe presente in più aspetti dell’auto. Il crossover di casa Fiat infatti avrebbe visto emergere delle problematiche davvero fastidiose come ad esempio alcuni difetti al radar e alla telecamera frontale.

Il tutto perché il Cruise control adattivo è risultato fin dal primo momento inutilizzabile per alcune persone in possesso dell’auto.

Qualcuno avrebbe lamentato anche condensa all’interno dei fendinebbia, mentre alcuni avrebbero parlato di un borbottio all’accensione dell’auto durante i primi 10 secondi oltre che il rumore in frenata in discesa o in sterzata.