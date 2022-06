Una nuova campagna promozionale si staglia all’orizzonte in casa Carrefour, gli utenti si ritrovano finalmente ad avere l’occasione di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, a prescindere comunque dalla categoria, o dalla fascia di prezzo di appartenenza.

Seguendo perfettamente le medesime linee guida delle soluzioni precedenti, è bene sapere che gli acquisti potranno necessariamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze o vincoli particolari. Gli utenti che vorranno avvicinarsi alla campagna promozionale, devono comunque sapere che tutti i prodotti sono sempre corredati dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale comunque è perfetta per coprire ogni difetto di fabbrica, ma non danno accidentale.

Carrefour: questi sono i nuovi sconti del momento

La nuova campagna promozionale di Carrefour non è molto varia, in termini di prodotti in promozione, sebbene comunque sia mirata su un modello che possa soddisfare la maggior parte di coloro che vorrà acquistare uno smartphone decisamente economico.

Il prodotto in questione è lo Xiaomi Redmi 9A, ufficialmente in vendita nel periodo a soli 94,90 euro, con circa 64GB di memoria integrata (espandibile tramite microSD). Chiaramente le prestazioni sono decisamente ridotte, tuttavia è un dispositivo con un ampio display LCD da 6,53 pollici di diagonale, con alle spalle una batteria da ben 5000mAh, ed anche 2GB di RAM, affiancati ad un processore solamente quad-core.

Il prezzo indicato, come è facilmente immaginabile, comprende la garanzia di 24 mesi, e la loro variante no brand.