Nell’ultimo periodo, si parla spesso di mobilità elettrica mirata alla diminuzione di CO2 nell’aria e di costi complessivi in generale. Tra i vari discorsi fatti nel corso di questi mesi, c’è anche quello che riguarda gli autobus elettrici, già attivi in alcuni paesi europei. Tuttavia, non è oro tutto quel che luccica.

A Parigi, in Francia, è avvenuto purtroppo un brutto incidente il 29 aprile scorso, dove un autobus elettrico ha preso fuoco in seguito alla veloce esplosione della batteria. L’incendio ha consumato tutto il mezzo, rendendolo fuori uso in maniera permanente. Per fortuna, il grave avvenimento non ha portato con sé vittime o feriti.

All’interno dell’autobus erano presenti circa trenta pendolari che si stavano dirigendo presso i loro posti di lavoro. In pochi secondi, la batteria ha ceduto prendendo immediatamente fuoco.

Autobus elettrico, circolano in rete le immagini scioccanti dell’accaduto

Il mondo di Internet ha subito documentato l’accaduto. Di fatto, possiamo trovare sul web varie immagini e video che mostrano come, in prima battuta, l’autobus elettrico pubblico emetta qualche piccola scintilla per poi dilagare in un fiume di fuoco e, infine, in una pericolosa esplosione.

Come detto prima, non ci sono state tragedie da segnalare, poiché tutti i passeggeri sono riusciti prontamente a mettersi in salvo. Secondo ciò che hanno riferito i vigili del fuoco a Le Parisien, il veicolo in questione era elettrico al 100% e faceva parte della serie Bluebus 5SE, costruito da una famosa azienda francese.

In basso, trovate il video dell’accaduto, postato il 30 aprile 2022 su YouTube dall’utente VIXX.