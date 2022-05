Xiaomi rafforza la sua presenza in Italia annunciando, insieme al partner Xiaomi Store Italia, l’apertura di un nuovo punto vendita a Rende (CS) che inaugurerà ufficialmente il prossimo sabato 4 giugno.

Il nuovo Xiaomi Store, con una superficie di 210 mq e uno staff di 6 persone, sorge all’interno del Centro Commerciale Metropolis, tra i Centri Commerciali più importanti della Calabria, che conta circa sessanta milioni di visitatori l’anno con 100 negozi e 2.000 parcheggi gratuiti. Quello di Rende sarà il primo Xiaomi Store della regione, un nuovo punto di riferimento nel territorio in cui sarà possibile acquistare le ultimissime novità presentate e a cui clienti e Xiaomi Fan potranno rivolgersi per qualsiasi esigenza.

Il taglio del nastro avverrà alle ore 10.30 e durante la cerimonia d’apertura, che rispetterà i protocolli di sicurezza vigenti, il pubblico potrà beneficiare di tante sorprese, insieme a offerte sottocosto su smartphone e su una selezione di prodotti dell’ecosistema smart life.

In occasione dell’apertura, alle ore 12.00 sarà organizzata anche una Masterclass di mobile photography da Carlo Cannarella, Community Manager di Xiaomi Italia e Simone Cioè, videomaker e influencer, durante la quale gli appassionati del brand e di fotografia potranno mettere alla prova le proprie abilità pratiche con Xiaomi 12 Series dopo una prima sessione teorica.

“Possiamo dire con orgoglio che sin dal nostro arrivo in Italia, quattro anni fa appena compiuti, abbiamo dimostrato il nostro impegno sul territorio aprendo il primo Xiaomi Store, grazie alla collaborazione con il Partner Xiaomi Store Italia”– Afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia. “Con questa nuova apertura, la prima in Calabria, raggiungiamo oggi quota 26 Xiaomi Store in tutto il Paese, confermando il desiderio e l’obiettivo di essere sempre più vicini ai nostri consumatori”.

“L’apertura dello Xiaomi Store di Rende è una tappa importante della nostra strategia commerciale. Puntiamo infatti a rafforzare sempre più la vicinanza territoriale con gli appassionati della tecnologia Xiaomi, supportando l’azienda nel percorso di ampliamento della propria mappa distributiva.” conclude Paolo Mastrojanni, Retail Director Xiaomi Store Italia.

Continua così, senza sosta, la strategia di espansione di Xiaomi nel Paese che, tramite anche una rete capillare di punti vendita fisici e di corner distribuiti sul territorio, punta a conquistare e consolidare il ruolo di leader indiscusso nelle classifiche di smartphone e device IoT.