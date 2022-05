Xiaomi e Amazon Fire TV annunciano oggi la disponibilità in Italia di una nuova line-up di smart TV, Xiaomi TV F2 Series. Disponibile in tre varianti, 43″, 50″ e 55”, Xiaomi TV F2 Series integra Fire TV.

Con un’elegante struttura in metallo con doppi supporti, la serie Xiaomi TV F2 con Fire TV presenta un design con cornici sottili e offre un’elevata definizione in 4K con MEMC a 60Hz per un’esperienza visiva coinvolgente e realistica. Inoltre, DTS-Virtual:X, Dolby Audio™ e DTS-HD® creano un effetto surround di livello cinematografico e grazie all’integrazione di Fire TV, Xiaomi TV F2 Series offre una schermata iniziale personalizzata che consente di visualizzare migliaia di opzioni di intrattenimento.

“Siamo entusiasti di collaborare con Amazon e di portare l’esperienza premium di home entertainment di Fire TV ai nostri utenti” – ha dichiarato Quanxin Wang, General Manager of Product & Technology di Xiaomi International. “Questa è, infatti, la prima serie di smart TV di Xiaomi con Fire TV integrata, che consente ai consumatori un’esperienza d’uso ancora più smart grazie all’intelligenza di Alexa”.

“Siamo lieti di aver unito le forze con Xiaomi per portare la prima smart TV con Fire TV in Italia. Xiaomi e Fire TV condividono la volontà di unire i migliori hardware e software per offrire esperienze di alta qualità, innovative e a prezzi accessibili. Siamo quindi entusiasti di offrire ai clienti un modo più veloce, semplice e naturale per fruire dei contenuti che desiderano, e per gestire le loro case smart con Alexa” – ha aggiunto Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International.

Grazie all’integrazione di Fire TV gli utenti possono godere di una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da app come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altro ancora (potrebbe essere necessario un abbonamento separato). Grazie al telecomando vocale incluso, con integrazione Alexa, sarà possibile facilmente cambiare canale, lanciare applicazioni, cercare titoli, riprodurre musica e controllare dispositivi domestici intelligenti con la propria voce. La serie F2 di Xiaomi TV è dotata anche di Apple Airplay, che consente il casting diretto da dispositivi mobili.

A partire da oggi, la serie Xiaomi TV F2 con Fire TV integrata sarà disponibile su mi.com e Amazon.it a un prezzo suggerito di:

399€ per la versione da 43″

449€ per la versione da 50″

499€ per la versione da 55″

Nella fase di lancio, sarà possibile acquistare la nuova serie approfittando di prezzi promozionali. Per scoprire le offerte, visitare le rispettive pagine dedicate su mi.com e Amazon.