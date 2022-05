WindTre propone numerose offerte adeguate alle esigenze di tutti i nuovi clienti. Il pacchetto WindTre Di Più, dedicato agli utenti che desiderano attivare una nuova SIM senza vincoli legati al trasferimento del numero dal precedente operatore, include svariate opzioni tramite le quali è possibile ricevere addirittura l’offerta con Giga illimitati ogni mese.

La WindTre Di Più Unlimited 5G, infatti, propone Giga senza limiti e delle incredibili soglie di minuti ed SMS, anche verso l’Estero. Inoltre, i nuovi clienti possono attivarla e ricevere tanti servizi extra in omaggio.

Passa a WindTre: ecco l’offerta con Giga illimitati ogni mese!

L’offerta WindTre Di Più Unlimited 5G è disponibile per tutti i nuovi clienti del gestore, i quali hanno la possibilità di ottenere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 minuti per le chiamate verso l’Estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo di rinnovo della tariffa è di 29,99 euro al mese e include anche i seguenti servizi extra:

il servizio Call center senza attese

il servizio di segreteria telefonica

la navigazione hotspot

il servizio Ti ho cercato

I servizi a sovrapprezzo sono automaticamente disattivati dall’operatore, quindi non sono previste spese extra né addebiti imprevisti. Il costo di rinnovo mensile dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La modalità di pagamento dovrà essere selezionata al momento dell’acquisto, che potrà essere effettuato online. La SIM sarà spedita gratuitamente dal gestore, che permette di abbinare all’offerta l’acquisto di tre SIM con l’opzione Family 5G.