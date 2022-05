Proprio ieri, lunedì 30 maggio 2022, l’operatore Vodafone Italia ha lanciato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti con una tariffa mobile attiva sul proprio numero.

Per la precisione, l’operatore rosso sta proponendo la possibilità di usufruire di una promozione a breve termine per l’acquisto di due dispositivi del brand cinese Xiaomi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone due smartphone Xiaomi a meno di 6 euro al mese

Vodafone promuove un’iniziativa promozionale ad alcuni suoi clienti contattandoli tramite messaggio telefonico. L’offerta prevede l’acquisto rateizzato in 24 mesi con rate mensili da 5,99 euro e zero anticipo di uno dei due telefoni proposti, vale a dire Xiaomi Redmi 10C e Xiaomi Redmi 10 2022.

Ecco l’esempio di un SMS dell’operatore: “Xiaomi Redmi 10C e Redmi 10 2022: qualità ad un prezzo super! Con Vodafone a soli 5,99 euro al mese per 24 mesi e anticipo zero. Ricarica rapida da 18W e fotocamera da 50MP. Cosa aspetti? Per info corri nei negozi Vodafone. Trova quello più vicino a te su voda.it/trovanegozio. Offerta valida fino al 05/06, salvo esaurimento scorte“.

Come anticipato e com’è leggibile nell’SMS, la promo ha una validità di durata limitata alla settimana in corso, con termine ultimo previsto per domenica 5 giugno 2022, salvo esaurimento scorte antecedente a tale data. Il cliente interessato può verificare la disponibilità o meno della stessa recandosi direttamente presso un punto vendita fisico Vodafone.