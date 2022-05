I nuovi prezzi lanciati da Trony sono letteralmente folli, e possono davvero far risparmiare al massimo tutti gli utenti che da tempo cercavano di mettere mano al portafoglio per riuscire a spendere sempre il meno possibile sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale riparte proprio da dove si era fermata, con uno dei meccanismi più amati e desiderati dal pubblico, pronto a far sognare anche i più restii all’acquisto. Il volantino convince anche per la disponibilità molto ampia sul territorio, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, non sul sito ufficiale.

Trony: il volantino con tutte le offerte da non perdere

Il meccanismo che regola l’ottimo volantino Trony non è una novità assoluta, già lo avevamo conosciuto ed apprezzato in passato, con la promessa comunque di offrire all’utente la più ampia possibilità di scelta, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.

Dovete sapere, infatti, che sarà possibile ottenere uno sconto immediato del 18,03% su ogni acquisto effettuato, grazie alla campagna intitolata Sconto IVA. La riduzione, a differenza di quanto si potrebbe erroneamente pensare, non corrisponderà mai al 22%, per il semplice motivo che la tassa viene applicata su un listino più basso, ovvero con un’influenza pari al 18,03% del cartellino.

Il meccanismo è assodato e già visto in passato, ma nel caso in cui foste interessati ad approfondirne la conoscenza, recatevi il prima possibile sul sito ufficiale, e potrete spendere pochissimo.