È uscita da pochissimi giorni su Netflix la quarta stagione di Stranger Things. La serie statunitense è una delle più visionate in assoluto sulla piattaforma di streaming, tanto che i primi sette episodi della penultima stagione in assoluto sono stati decisamente divorati. Tuttavia, la curiosità sta crescendo soprattutto per quanto riguarda la quinta stagione, che dovrebbe essere anche l’ultima.

Stranger Things 5, sarà l’epilogo di una saga che dura ad oggi da ben sette anni. Molti fan sono praticamente “cresciuti” con questa serie che ora è diventata abbastanza matura per salutarci in grande stile. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le anticipazioni che sono emerse in questi ultimi giorni.

Stranger Things 5: trama, anticipazioni e data d’uscita

Matt e Ross Duffer, i due fratelli e creatori della serie, sono ansiosi di mostrare al mondo i titoli di coda della loro creatura (oltre che uno spin-off). Infatti, in un’intervista a Variety, hanno dichiarato che il finale della stagione 4 sarà una sorta di anticipazione di quello che succederà nella quinta stagione.

Inoltre, i Ross Brothers hanno sfruttato al meglio il loro tempo a disposizione in cui erano impossibilitati a eseguire le riprese di Stranger Things 4. Durante questo arco di tempo, hanno potuto perfezionare al meglio le sceneggiature e mettere a punto anche quelle della quinta e ultima stagione.

La data d’uscita ufficiale di Stranger Things 5 non è stata ancora comunicata, si dovrà aspettare ancora qualche mese. Facendo due calcoli, però, essendo che la prima parte della quarta è uscita il 27 maggio e la seconda parte uscirà il 1° luglio, probabilmente assisteremo al gran finale tra il 2023 e l’inizio del 2024.