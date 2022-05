Sky non ferma la sua programmazione con la fine della stagione calcistica, ma anzi rilancia la sua offerta agli occhi del grande pubblico. L’estate sarà un periodo ricco di esclusive per gli abbonati della pay tv satellitare con eventi che riguardano i motori, l’NBA e il grande tennis.

Sky, le grandi offerte smart per fine stagione

Le esclusive di Sky compensano la mancanza della Serie A per la piattaforma satellitare. Proprio a causa della non disponibilità del massimo campionato, da qualche mese, Sky ha inaugurato una nuova politica commerciale, basata su costi da ribasso.

Gli abbonati che desiderano attivare un nuovo piano con Sky lo potranno fare, con prezzi da vero ribasso. Una prima offerta è quella relativa al ticket Calcio. Questo pacchetto, infatti, ha un costo di soli 5 euro al mese. Gli utenti da più di tre anni potranno accedere a tale promozione completamente a costo zero per ben tre mesi, in caso di sottoscrizione alla piattaforma Extra

Il migliore ticket di casa Sky, come anticipato, resta quello relativo allo Sport. Il pacchetto con le migliori esclusive, tra cui le future partite della Champions League insieme ad altri eventi come la Formula 1, motomondiale e NBA avrà un prezzo di soli 16,90 euro al mese.

I cosiddetti listini smart presentati coinvolgono anche i ticket Cinema e Intrattenimento. In questo caso, i prezzi mensili saranno rispettivamente di 10,90 euro al mese e di 14,90 euro al mese. Ulteriore offerta per coloro che scelgono la pay tv è data dal decoder Sky Q completamente a costo zero.