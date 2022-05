Da circa un mese abbiamo parlato più volte del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4, parlando di nuovi render ed anticipazioni con caratteristiche tecniche. Probabilmente quella di oggi è la scheda tecnica ufficiosa.

Ora il leaker Yogesh Brar ha pubblicato la presunta scheda tecnica completa del nuovo pieghevole del gigante sudcoreano. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 4: ecco la presunta scheda tecnica

Come si può vedere dal Tweet, Yogesh Brar, che ha una reputazione di leaker fidato, prevede l’ultimo nato in casa Qualcomm per il pieghevole di Samsung e fino a ben 16 GB di RAM, 4 in più rispetto al suo predecessore. Monterà uno schermo pieghevole QXGA + da 120 Hz da 7,6 pollici ed uno schermo esterno HD + da 120 Hz da 6,2 pollici. Sul retro disporrà di ben tre fotocamere.

Queste tre fotocamere avranno dei sensori rispettivamente di 50 megapixel la principale, 12 megapixel la ultrawide e 3x da 12 megapixel il sensore teleobiettivo. La fotocamera anteriore sarà invece da 10 megapixel. La batteria sarà di 4.400 mAh con supporto alla ricarica da 25W, proprio come il fratello lanciato l’anno scorso.

Per avere un quadro ancora più esaustivo è necessario riprendere in mano i dati emersi nelle settimane passate, a partire dalle proporzioni e dalla tecnologia impiegata per il display interno che permetterà a quanto pare di mascherare ulteriormente la piega centrale. Maggiori informazioni arriveranno più avanti.