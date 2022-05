realme presenterà la nuova serie speed flagship realme GT NEO 3 in Europa il prossimo 8 giugno. Frutto di quattro anni di ricerca e sviluppo, realme GT NEO 3 è dotato di Ultra Charging da 150W, tecnologia che lo rende lo smartphone con ricarica più veloce al mondo in grado di raggiungere il 50% di carica in soli 5 minuti. realme GT NEO 3 possiede anche un maggiore tasso di conversione della carica della batteria, elevata efficienza e minore dispersione, in particolare durante la fase di ricarica.

realme GT NEO 3 è equipaggiato del primo processore MediaTek Dimensity 8100 in Europa, con tecnologia HyperEngine 5.0, che offre CPU e prestazioni di gioco superiori insieme ad una significativa capacità di risparmio energetico. realme GT NEO 3 rappresenta un punto di svolta nel mercato degli smartphone grazie ad una tecnologia di ultima generazione e prestazioni eccellenti.

Oltre a realme GT NEO 3, l’azienda presenterà realme GT NEO 3T, dotato di SuperDart Charge da 80 W, processore Snapdragon 870 e design accattivante. Seguendo la filosofia “il potere incontra lo stile”, realme svelerà anche un’edizione limitata per realme GT NEO 3T griffata Dragon Ball Z, una leggenda intramontabile.

I prossimi prodotti realme saranno all’insegna della vision “NEO Speed Awaken” con l’ambizioso obiettivo di offrire sempre tecnologie all’avanguardia e uno stile sempre più vicino agli utenti di tutto il mondo.