Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sull’inedito smartphone pieghevole a conchiglia di OPPO. Secondo recenti indiscrezioni infatti, il produttore cinese avrebbe iniziato la fase di test interni per il dispositivo.

Nel frattempo, spunta in rete il possibile prezzo di OPPO Reno8 Lite 5G, un “nuovo” smartphone Android della famiglia Reno8 che, in realtà, dovrebbe essere il rebrand di altri due smartphone del produttore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo esegue dei test interni sul proprio pieghevole

Già dalla fine di gennaio si parla di un inedito smartphone pieghevole a conchiglia con cui il produttore cinese vorrebbe andare a sfidare anche i Galaxy Z Flip di Samsung, dal momento che con il pieghevole classico OPPO Find N ha già sfidato i Galaxy Z Fold. Secondo precedenti indiscrezioni, inoltre, il pieghevole a conchiglia di OPPO dovrebbe costare molto meno dei concorrenti.

La novità delle ultime ore fa riferimento a un tweet del noto leaker Mukul Sharma che riporta come OPPO abbia avviato la fase interna di test per il proprio pieghevole a conchiglia in molte regioni europee e asiatiche. Sempre secondo il leaker, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato già nel corso del 2022: qualora il produttore cinese decidesse di lanciare i nuovi pieghevoli nella stessa finestra di lancio sfruttata per presentare al mondo il Find N, bisognerebbe attendere il mese di Dicembre per conoscerli ufficialmente.

Samsung, invece, dovrebbe presentare nel mese di agosto le nuove armi per mantenere il dominio incontrastato sul mercato dei pieghevoli. Vedremo come risponderà OPPO.