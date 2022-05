Nostradamus: preparatevi ad un'estate da incubo, lo dice il profeta

Sta per accadere qualcosa di molto brutto e a dirlo è il famoso Nostradamus nelle sue scritture del 1555. Egli stese un libro denominato “Le Profezie” con su scritte appunto le previsioni per gli anni a seguire, e superando persino i giorni nostri. Cosa succederà?

Nostradamus: cosa scoprì nel 1555?

L’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, anche conosciuto come Michel de Notre-Dame, nel 1555 scriveva: “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande“. Ad oggi non è chiaro se si riferisse ad un cambiamento climatico o ad una tempesta solare in cui “gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa” ma in ogni caso, ogni sua supposizione ahinoi si sta avverando nel tempo. Egli nominò anche un terribile terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e la caduta di un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Ma per fortuna la NASA ci ha rasserenati smentendo che non vedremo asteroidi cadere per almeno 100 anni.