Da ieri 30 maggio 2022 l’operatore virtuale ho.Mobile ha lanciato una nuova offerta tariffaria “solo dati” e prevede ben 350 GB di traffico internet al mese.

In più i già clienti ho. Mobile con un’altra offerta mobile standard attiva possono ottenere uno sconto mensile per tutta la durata della convergenza. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile: offerta con 350 GB di traffico dati

L’offerta ho. 350 Giga prevede ogni mese 350 Giga di internet mobile in 2G e 4G fino a 60 Mbps in download e 60 Mbps in upload, a 16,99 euro al mese con un costo di attivazione di 9 euro. I già clienti ho. Mobile, con un’offerta voce e dati attiva, ottengono uno sconto di 2 euro al mese, quindi l’offerta ho. 350 Giga diventa a 14,99 euro al mese.

In caso di mancato rinnovo dell’offerta della SIM principale ho. Mobile, dopo 45 giorni cade lo sconto sulla SIM dati e il prezzo diventerà a 16,99 euro al mese. Quindi, se succede, si dovrà rinnovare l’offerta principale entro 45 giorni dal mancato rinnovo, per non perdere lo sconto. Per ora, l’offerta, è disponibile nei negozi fisici ho. Mobile. Se si acquista la SIM presso un negozio fisico il prezzo può variare a discrezione del rivenditore.

Il costo standard della SIM è di 0.99 euro, salvo promozioni attive. Il nuovo cliente deve comunque sostenere pure il costo di una prima ricarica, in questo caso pari a 30 euro per ho. 350 Giga, da cui sarà scalato il costo del primo mese anticipato. Le offerte ho. mobile si rinnovano in automatico ogni mese con addebito su credito residuo. Se il credito residuo sarà insufficiente al momento del rinnovo dell’offerta, il cliente ho.