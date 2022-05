Expert mette le ali ai propri sconti, con il lancio di una nuova interessante campagna promozionale, letteralmente intrisa di ottimi sconti speciali, conditi con prezzi ai minimi storici sulla maggior parte dei prodotti effettivamente coinvolti.

Coloro che per la prima volta si avvicineranno al mondo di Expert, devono comunque sapere essere possibile approfittare dei medesimi sconti sia in negozio che online, con l’unica differenza che potrebbe essere richiesto il pagamento di un piccolo contributo per la consegna a domicilio (è invece sempre gratuita in negozio).

Expert: le offerte sono da primato

La spesa da Expert è sempre ridotta ai minimi termini, grazie alla presenza di un volantino che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio nazionale, sopratutto per quanto riguarda la fascia intermedia della telefonia mobile. Gli utenti che al giorno d’oggi non vorrebbero spendere più di 499 euro, potranno in effetti pensare di mettere le mani su Wiko Y62 Plus, ma anche Realme GT Master Edition, Vivo Y21, Xiaomi Redmi 9C, Oppo A54s o TCL 20s.

Coloro che invece vorrebbero puntare leggermente più in alto, ad esempio mettendo le mani su un top di gamma, potranno affidarsi all’Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo di listino non supera i 599 euro. Tutti i prodotti sono distribuiti elle più classiche condizioni di vendita, come anticipato del resto, e sono perfettamente acquistabili sia in negozio che online sul sito ufficiale, senza differenze o costi aggiuntivi.