Euronics fa sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale davvero perfetta sotto molteplici punti di vista, ed ideale per riuscire a convincere gli utenti ad acquistare i prodotti maggiormente desiderati.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente, con la necessità comunque di recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, ed anche le più classiche condizioni di vendita: no brand, quindi con aggiornamenti sempre tempestivi, e garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica registrato.

Euronics: le nuove offerte fanno faville

Da Euronics cresce la voglia d’Estate, la nuova campagna promozionale, attivata fino all’8 giugno nei soli negozi Nova, propone un buonissimo insieme di sconti molto speciali, con i quali riuscire anche ad acquistare ottimi top di gamma. In particolare vogliamo porre l’attenzione prima di tutto sulla fascia media della telefonia mobile, come Galaxy A32, disponibile a 209 euro, ma anche Redmi 9C a 159 euro, Redmi Note 11 Pro a 349 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Redmi Note 10S a 229 euro, Oppo A74 a 249 euro, Oppo Reno6 a 549 euro, Honor 50 Lite a 199 euro, galaxy A52s a 329 euro, Galaxy A22 a 189 euro e altri ancora.

Virando verso gli smartphone decisamente più costosi, ecco arrivare anche Galaxy Z Flip3 a 699 euro, Galaxy S21 FE a 499 euro, oppure Motorola Razr a 699 euro e Apple iPhone 13 a soli 829 euro. Questo e molto altro ancora vi attende quotidianamente da Euronics, scoprite i migliori sconti al seguente indirizzo.