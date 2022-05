Esselunga mette alle strette la diretta concorrente della rivendita di elettronica, in questi giorni è infatti possibile pensare di acquistare a prezzi scontatissimi nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, senza differenze in termini territoriali o regionali.

Avete capito bene, il volantino che trovate ampiamente descritto nel nostro articolo, è il prodotto di un’idea molto fondata, con la quale cercare di spingere i consumatori a mettere mano al portafoglio acquistando un dispositivo di alto livello, al giusto prezzo finale di vendita. Coloro che vi potranno accedere, devono comunque sapere essere disponibili garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Esselunga: volantino offerte assurde e prezzi da non credere

Con il volantino Esselunga, che ricordiamo è valido fino all’8 giugno 2022, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di nuove occasioni molto speciali, pensate per invogliare all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, con un forte focus sulla telefonia mobile.

Essendo a tutti gli effetti una offerta tech, la soluzione più interessante del momento è sicuramente legata all’Oppo A54s, un prodotto di fascia medio-bassa, disponibile nel periodo a soli 169 euro, con alle spalle la garanzia di 24 mesi, e sopratutto 128GB di memoria interna espandibili.

Nel caso in cui non lo conosciate, riassumiamo quali sono i punti fondamentali della scheda tecnica: display da 6,5 pollici di diagonale con risoluzione HD+, passando per sistema operativo Android 11 (e ColorOS 11), senza dimenticarsi della fotocamera principale da 50 megapixel, ma anche di una batteria molto capiente da 5000mAh.