Tante discriminanti subentrano nel momento in cui un utente deve acquistare una nuova automobile, la quale può racchiudere varie caratteristiche. Ovviamente bisogna conciliare la possibilità economica con tutte quelle che sono le peculiarità di ogni tipo di automobile, elettrica, benzina, diesel o con qualsiasi altro tipo di motorizzazione.

A quanto pare il gasolio resta una delle scelte più frequenti da parte degli utenti, i quali motivano il tutto, oltre che con l’abitudine, anche con qualche piccolo dettaglio importante. Nonostante i grandi passi avanti dell’elettrico infatti ci sarebbe ancora qualcosa che non convince gli acquirenti a portare a casa un veicolo ibrido o totalmente elettrico. Secondo le ultime indagini, esisterebbero almeno cinque motivi validi per acquistare un auto diesel.

Auto elettriche o diesel? Gli utenti sostengono che acquistare un auto a gasolio conviene di più attualmente

Tra i motivi principali sembra che il più importante per gli utenti corrisponda al costo dell’automobile diesel, la quale in linea di massima costa molto di meno. Il motore elettrico risulta molto dispendioso attualmente, vista la grande tecnologia messa in campo dalle aziende produttrici.

Il secondo motivo parla dei costi di manutenzione, molto più esosi nel caso di automobili elettriche. Persiste poi il problema della ricarica visto che le colonnine non sono equamente distribuiti sul territorio.

Tutti poi sostengono che un’auto elettrica consumi e inquini di meno. Questo è un aspetto veritiero ma bisogna anche considerare il fine del ciclo vitale dell’auto elettrica. Questa infatti per essere smaltita integra molte più risorse, e a quanto pare secondo alcuni teste potrebbe risultare più inquinante smaltire un’auto elettrica che un’auto diesel.