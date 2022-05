Xiaomi ha brevettato un nuovo smartphone pieghevole. Il documento descrive uno smartphone con chiusura a conchiglia momentaneamente chiamato Xiaomi Mi Mix Flip. Il suo lancio potrebbe non essere così lontano, l’azienda potrebbe essere pronta al rilascio entro la fine di quest’anno.

Xiaomi Mi Mix Flip: arriva un nuovo pieghevole a conchiglia!

Il nuovo Xiaomi Mi Mix Flip potrebbe arrivare sul mercato entro la fine di quest’anno. L’azienda sembra essere già a lavoro sulla sua produzione e né da ulteriore conferma un brevetto secondo il quale vi sarebbero alcuni punti in comune con il dispositivo Samsung e il Google Pixel 6.

L’azienda cinese potrebbe aver preso spunto dai suoi rivali al fine di proporre un dispositivo degno di competere con i top di gamma del momento. Il Mi Mix Flip, infatti, potrebbe presentare un modulo fotografico esteticamente simile allo smartphone Google. Una fascia posta in maggior evidenza nella parte posteriore del dispositivo potrebbe quindi accogliere due o tre sensori fotografici dalle specifiche ancora sconosciute. Rifacendosi a quanto proposto da Samsung, invece, Xiaomi riprende la struttura a conchiglia che caratterizza il Galaxy Z Flip ma elimina il display esterno presente su quest’ultimo.

Il documento depositato dal colosso non offre ulteriori informazioni sul design e le specifiche ma rappresenta una prova attendibile circa la volontà della stessa azienda di proporre al suo pubblico un nuovo smartphone pieghevole. Saranno sempre di più i dispositivi con display flessibili in arrivo sul mercato e la mossa di Xiaomi potrebbe non essere indifferente ai colossi già affermati nel settore.