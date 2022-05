Lo scorso anno il produttore cinese Xiaomi ha debuttato ufficialmente nel mondo dei tablet presentando la serie Xiaomi Pad 5. Anche quest’anno, però, l’azienda sembra che abbia intenzione di annunciare nuovi tablet. In particolare, la nuova serie dovrebbe chiamarsi Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 6: in arrivo la nuova serie di tablet del produttore cinese Xiaomi

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, il produttore cinese Xiaomi presenterà una nuova serie di tablet. In particolare, sembra che i dispositivi che saranno annunciati saranno ben quattro, di cui tre della serie Xiaomi Pad 6 e uno a marchio Redmi ovvero Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G e Redmi Pad.

Tra le probabili specifiche tecniche, si parla in rete della presenza sicuramente di processori MediaTek e Qualcomm. Tra i più probabili ci sono il soc Snapdragon 8 Gen 1 e il soc MediaTek Dimensity 9000. Rispetto ai precedenti modelli, la nuova serie di tablet porterà sicuramente tante novità e miglioramenti. Si presuppone ad esempio che ci sarà il supporto ad una ricarica ancora più rapida per la batteria, pari ad almeno 120W.

Per quanto riguarda il display, potrebbe essere implementata una frequenza di aggiornamento pari ad addirittura 144Hz e infine non dovrebbe mancare un miglioramento nel comparto audio, con speaker più potenti e prestanti. Per il momento non ci sono molte conferme, ma sappiamo che il debutto ufficiale potrebbe avvenire attorno il mese di agosto. Nel corso delle prossime settimane, comunque, dovrebbero spuntare in rete dettagli un po’ più specifici per ogni modello che verrà presentato.