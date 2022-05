Gli aggiornamenti di WhatsApp portano ad una serie di interessanti novità per gli utenti in queste ultime settimane. Dopo l’arrivo delle nuove videochiamate e degli upgrade legati all’invio delle foto, la piattaforma di messaggistica garantisce a tutti gli iscritti anche la presenza delle reaction.

WhatsApp, la funzione delle reaction speculare ai social

Con questo upgrade, WhatsApp conferma la sua tendenza volta ad un avvicinamento sempre più costante al mondo social. La chat di messaggistica istantanea vuole assicurare una comunicazione sempre più immediata ed interattiva agli utenti con la presenza delle reaction.

Tutti gli utenti che hanno una versione aggiornata della chat su Android e iPhone potranno beneficiare di questa funzione. Le reaction di WhatsApp sono quelle classiche del mondo social ed includono, ad esempio, il pollice del like, la faccina che ride o quella triste. Sarà possibile applicare una delle reaction ad un messaggio, cliccando semplicemente sullo stesso messaggio.

In linea con le funzioni già garantite per l’invio dei classici messaggi, anche in questo caso, gli utenti avranno la possibilità di eliminare una reaction già inviata. Tutti gli iscritti di WhatsApp invece non avranno la possibilità dii eliminare la funzione delle reaction sul menù Impostazioni di WhatsApp.

Sempre per le reaction sarà possibile applicare le notifiche per evidenziare la reazione ad un determinato messaggio, sulle chat singole così come sui gruppi. Il roll out di questa funzione di WhatsApp sarà completato nelle prossime settimane sia per gli smartphone Android di nuova generazione che per gli iPhone con recente sistema operativo.