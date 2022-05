L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente modificato la data di scadenza della propria iniziativa denominata Porta un Amico che permette di invitare i propri amici a passare all’operatore.

Come in precedenza, i già clienti possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio. Ricordiamoci insieme come funziona.

Porta un Amico di Very Mobile è stata prorogata

Adesso, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti, i clienti hanno tempo fino al 18 Giugno 2022 per usufruire dell’iniziativa di Very Mobile, sia per quanto riguarda l’invio del codice amico che per l’acquisto della nuova SIM da parte dell’invitato. Tramite il Porta un Amico in Very, i clienti dell’operatore possono dunque invitare i propri amici a passare a Very Mobile, ottenendo ricariche omaggio erogate anche agli invitati.

Per fare ciò, è necessario accedere all’app dell’operatore, aprire la sezione dedicata e condividere il proprio codice amico con il nuovo potenziale cliente, utilizzando il canale di comunicazione che si preferisce. Con l’attuale edizione dell’iniziativa, dopo che il nuovo cliente utilizza il codice e attiva un’offerta sulla SIM, sia l’invitante che l’invitato ottengono una ricarica omaggio dal valore di 5 euro. Ciascun cliente Very può invitare quanti amici vuole, ma può ottenere un massimo di 10 ricariche omaggio, una per ogni nuova SIM attivata dagli invitati.

Con questa meccanica, i clienti invitanti possono ottenere fino a 100 euro di ricariche omaggio, mentre ogni nuovo cliente invitato ottiene come già detto una ricarica di 5 euro. Per usufruire di questa iniziativa e ottenere la ricarica omaggio, dopo aver ricevuto un codice amico il cliente invitato deve acquistare una SIM Very Mobile direttamente online, comprare una eSIM Very o attivare un’offerta su una SIM “Very al volo” o “Very sorpresa”.