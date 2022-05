Una nuova campagna promozionale ha fatto capolino all’interno del volantino Unieuro in questi giorni di fine Maggio, proponendosi come validissima alternativa a quanto effettivamente il mercato sembra essere in grado di offrire.

La soluzione, che troverete nel dettaglio nell’articolo, non presenta particolari differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere; in altre parole, è bene ricordare che gli acquisti sono da considerarsi effettuabili in esclusiva nel sito ufficiale, con spedizione gratis presso il domicilio solo al superamento dei 49 euro, o anche in ogni singolo negozio sul territorio nazionale.

Unieuro: le offerte sono assolutamente incredibili

Giusto ieri Unieuro ha ufficialmente attivato il volantino SottoCosto, la perfetta occasione per mettere le mani sui migliori prodotti, senza spendere poi così tanto. In prima pagina, ricordando le scorte limitate e la validità fino al 5 giugno 2022, scopriamo subito la presenza di Apple iPhone 12, il cui prezzo si aggira attorno ai 699 euro, riuscendo però a mettere le mani anche su altri top di gamma, come Galaxy S22+, disponibile a 949 euro, oppure il galaxy S20 FE, il modello dello scorso anno, ma ancora più allettante data la spesa finale di soli 399 euro.

La fascia intermedia è invece perfettamente rappresentata da una selva di sconti molto allettanti, tra cui ad esempio Galaxy A13 a 149 euro, Xiaomi 11T a 379 euro, Redmi 9C a soli 149 euro, oppure anche Redmi Note 10 Pro a 239 euro e Redmi Note 10 5G.

I dettagli del volantino li potete ottenere direttamente a questo indirizzo.