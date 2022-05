I prezzi del volantino Trony come non li avete mai visti prima, questa è la nuova campagna promozionale che l’azienda ha giustamente pensato di mettere a disposizione degli utenti, promettendo infatti un risparmio decisamente superiore alle più rosee aspettative.

Andiamo con ordine, la soluzione di cui parleremo è attualmente disponibile in esclusiva assoluta nei singoli negozi fisici, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. I prodotti non sono limitati in termini di scorte, ed inoltre è possibile optare per la rateizzazione senza interessi, nel caso in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Trony: attenzione agli sconti attivati

L’idea è quindi di fornire la più ampia possibilità di scelta, in modo da non limitare, come al solito del resto, le opzioni ad un numero ristretto di prodotti dai prezzi altalenanti. Il meccanismo non potrebbe essere più semplice, poiché basta recarsi in un qualsiasi negozio, ed aggiungere al carrello tutto ciò che più si desidera.

Successivamente, recandosi in cassa gli addetti provvederanno a scontare del 18,03% il prezzo finale di vendita dell’intero ammontare dell’ordine, non sul singolo prodotto. La riduzione sarà immediata, ciò sta a significare che lo scontro verrà visualizzato direttamente sullo scontrino, senza corrispondere ad un buono o un rimborso postumo.

La campagna promozionale, lo ricordiamo ancora, è da considerarsi attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.