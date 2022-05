Presto arriverà un nuovo smartphone di Realme: si tratta di GT Neo 3T, già avvistato sui siti di alcune autorità di certificazione. Il poster condiviso dall’azienda mostra anche la parte anteriore del dispositivo.

Quest’ultimo presenta il foro per la fotocamera nell’angolo in alto a sinistra (da 16 MP). Il pulsante di accensione, invece, è posto sul lato destro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Realme GT Neo 3T pronto al debutto

Per quanto riguarda le altre specifiche, non è emerso nulla. Tuttavia, grazie a siti come Geekbench, si sa che lo smartphone sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,5″, del processore Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e Android 12.

Ma la informazioni non si fermano qui: dalle certificazioni relative alla dotazione fotografica (su Camera-V5), infatti, è emerso che lo smartphone sarebbe dotato di un sensore posteriore principale da 64 MP e una selfie cam frontale da 16 MP.

Mancano, al momento, indicazioni relative al design: potrebbe essere una variazione sul tema a partire da quello di GT Neo 3, oppure qualcosa di completamente diverso. Di Realme GT Neo 3T, comunque, sentiremo parlare ancora nei prossimi giorni: i segnali di un lancio vicino ci sono tutti.