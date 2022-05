Da qualche giorno l’operatore Tim Italia ha lanciato una nuova offerta denominata One Go, dedicata principalmente agli attuali clienti di Vodafone Italia.

L’offerta in questione è attivabile, salvo eventuali cambiamenti, in alcuni punti vendita TIM aderenti, attraverso dei codici coupon interni disponibili fino ad esaurimento scorte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim One Go a meno di 10 euro al mese per i clienti Vodafone

TIM One Go comprende ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G al costo di 9,99 euro al mese. In totale, per attivare questa offerta nei negozi TIM aderenti è previsto un costo iniziale standard di 24,99 euro, che comprende il costo di attivazione dell’offerta pari a 5 euro, il costo della SIM di 10 euro e il primo mese anticipato dell’offerta.

In caso di attivazione di una nuova SIM, da oggi 30 Maggio 2021 il profilo tariffario attivo è TIM Base19, che prevede un costo di 1,99 euro al mese. Per i nuovi clienti il primo mese è gratuito. Il piano Base19 rimane gratuito per le linee con attiva almeno un’offerta con addebito ricorrente che include minuti, SMS o Giga. Con l’offerta in edizione limitata TIM One Go sono inoltre inclusi e gratuiti i servizi LoSai e Chiama Ora di TIM.

Al superamento dei Giga inclusi ogni mese, se il cliente non ha altre opzioni dati attive, in Italia la navigazione viene bloccata. In fase di attivazione, è possibile scegliere se attivare o meno il servizio TIM Sempre Connesso, che in ogni caso si potrà disattivare successivamente. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.