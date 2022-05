Un insieme di offerte assolutamente interessanti da MediaWorld vi aspettano per garantire un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, garantendo a tutti gli effetti i prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i prezzi sono da considerarsi bassi in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, il quale comunque permette di godere della spedizione presso il proprio domicilio, sebbene potrebbe essere necessario versare un piccolo contributo.

MediaWorld: tutte le offerte che nessuno si aspettava

Da MediaWorld è tempo di Red Friday, definito dall’azienda come il vero Black Friday dell’Estate, data la presenza della campagna promozionale intitolata Sconto Subito. L’idea è di offrire al consumatore uno sconto fisso direttamente proporzionale al taglio di memoria che raggiungerà, senza porre limitazioni particolari alle categorie merceologiche o modelli effettivamente coinvolti.

Gli utenti non dovranno fare altro che recarsi in un negozio, o anche sul sito, ed aggiungere al carrello tutti i dispositivi che più desiderano. Fatto questo, gli addetti provvederanno a scontare immediatamente, sia chiaro, non verranno emessi buoni sconto o similari, si tratta a tutti gli effetti di una riduzione istantanea, un valore direttamente proporzionale al taglio di spesa. In particolare parliamo di 400, 150, 75 o 50 euro in meno, per ordini di 2000, 1000, 750 e 500 euro. Come potrete benissimo immaginare, gli sconti non sono cumulabili.