Iliad conferma la sua leadership nel campo della telefonia mobile, grazie alla sua vantaggiosa tariffa Giga 120. Anche in questi ultimi giorni di maggio, gli utenti avranno la possibilità di attivare questa ricaricabile che prevede consumi quasi senza limiti a prezzi molto convenienti.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

La Giga 120 nel dettaglio assicura a tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un pacchetto con 120 Giga per navigare in internet. Gli abbonati di Iliad potranno anche contare sulla tecnologia 5G, completamente a costo zero per ogni utente.

La presenza delle reti 5G rappresenta uno dei motivi di massimo vantaggio per i clienti che scelgono la Giga 120. Il 5G, sempre a costo zero, sarà garantito entro la fine del 2022 ad un numero molto elevato di abbonati.

L’arrivo delle reti 5G porta ad una serie di conseguenze per i clienti di Iliad. Con le linee di nuova generazione, infatti, il provider andrà a rinunciare quasi definitivamente alle sue reti 3G. In futuro è previsto un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

Il processo di dismissione legato al 3G di Iliad segue da vicino i passi già previsti da altri operatori come, tra tutti, Vodafone e TIM. A differenza degli altri gestori, però, il provider potrebbe ancora puntare sul 3G in Italia almeno sino a quando non si sarà raggiunta la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.