Con il volantino Expert gli utenti hanno finalmente la possibilità di approfittare di un lunghissimo elenco di sconti molto speciali, impreziositi dalla presenza di prodotti di alto livello, in vendita sempre al giusto prezzo finale.

Una delle armi del volantino corrente è la disponibilità sul territorio, ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti risultano essere disponibili in esclusiva in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze territoriali, oltre che naturalmente sul sito ufficiale. Coloro che opteranno per l’acquisto dal divano di casa propria, potranno comunque richiedere la consegna della merce a domicilio, con l’aggiunta diretta del costo per la spedizione.

Expert: offerte e prezzi sempre più interessanti

Una campagna promozionale tanto interessante era da tempo che non la vedevamo, al suo interno trovano posto innumerevoli sconti speciali, con prezzi che non superano, almeno nella maggior parte dei casi (e parlando della sola telefonia mobile), i 499 euro. I dispositivi coinvolti spaziano da Vivo Y21, Realme GT Master Edition, Wiko Y62 Plus, TCL 20s, Xiaomi Redmi 9C, o anche un buonissimo Oppo A54s.

Volendo invece puntare leggermente più in alto, ad esempio sui top di gamma dello scorso anno, ecco arrivare l’eccellente Oppo Reno6 Pro, il cui prezzo comunque non va oltre i 599 euro, garantendo ugualmente ottime prestazioni generali, con specifiche che ancora oggi possono essere considerate generalmente all’avanguardia.

I dettagli del volantino, come al solito del resto, sono disponibili in esclusiva assoluta sul sito ufficiale dell’azienda.