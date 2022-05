Gli smartphone sono come al solito al centro dell’ultimo volantino Euronics, al cui interno possono trovare spazio prodotti e modelli sempre più interessanti, impreziositi dalla presenza di categorie merceologiche variabili, e quindi non solamente legate alla telefonia mobile.

La limitazione più importante riguarda più che altro la necessità di ricorrere all’acquisto nei negozi fisici di proprietà del socio Euronics Dimo, in quanto al giorno d’oggi è fondamentale ricordare che gli sconti elencati nel nostro articolo non sono attivi altrove, o sul sito ufficiale. Le promozioni del volantino sono tantissime, fermo restando che sarà possibile pagare in comode rate fisse, al superamento dei 199 euro.

Euronics: questi sono gli sconti del periodo

Scoprendo e conoscendo da vicino la campagna, tuttavia, riusciamo ad apprezzare quali sono le ultime proposte di Euronics, impreziosite dalla presenza di sconti mirati su Apple iPhone 12, disponibile a soli 799 euro, come anche di iPhone 13, il cui prezzo finale di listino si aggira attorno ai 969 euro. Coloro che invece vorranno pensare di mettere pere la prima volta le mani su un foldable, potranno accedere al Galaxy Z Flip3, disponibile a soli 699 euro.

Tutte le proposte alternative sono decisamente più economiche, ed in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti alla ricerca del rapporto qualità/prezzo perfetto, ecco quindi arrivare Motorola Edge 30, Realme GT Mastere Edition, Realme C21, Vivo V21 o anche Vivo Y21s, senza dimenticarsi del TCL 30+. Per le offerte del volantino, ricordatevi di collegarvi il prima possibile sul sito.