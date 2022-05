Gli smartphone sono al centro della nuova campagna promozionale di Esselunga, promettendo a tutti gli effetti un risparmio decisamente importante su ogni acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica, in quanto sono presenti anche offerte diametralmente differenti.

Risparmiare con Esselunga è davvero interessante, infatti gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, i quali si ritrovano a possedere un ridotto quantitativo di scorte, con le quali riuscire a confrontarsi. I prodotti possono essere acquistati alle più normali condizioni, quindi con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, ma coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi.

Esselunga: svelate offerte shock per tutti

Esselunga rinnova la propria offerta tech, dopo gli ottimi risultati raggiunti con l’Apple iPad 9, ecco tornare a focalizzare la propria attenzione sul mondo degli smartphone, più precisamente appartenenti alla fascia media della telefonia mobile. Stiamo parlando di Oppo A54s, un terminale che è in commercio da circa un anno, ed oggi può essere acquistato dagli utenti con un esborso finale di soli 169 euro.

Le specifiche permettono comunque di capire quale sia la sua qualità generale, in quanto parliamo comunque di un prodotto con 128GB di memoria interna, display da 6,5 pollici, un processore octa-core comunque dalle elevate prestazioni, senza dimenticarsi della tripla fotocamera posteriore (principale da 50 megapixel), ed una batteria da 5000mAh, pronta per fare faville in termini di autonomia generale. I dettagli sono disponibili sul sito.