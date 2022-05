CoopVoce batte Kena e ho.: ecco le offerte EVO con tanti giga e pochi euro mensili

Riuscire a fare un elenco dei gestori attivi in Italia sarebbe complicato. Certo è che rispetto al passato sarà molto più semplice cambiare provider dal momento che molti sono quelli performanti che cercano nuovi utenti. Soprattutto i gestori virtuali stanno riuscendo a fare un ottimo lavoro, includendo nelle loro offerte tutto quello che serve.

Un esempio potrebbe essere CoopVoce, gestore che con le sue Evolution riesce ancora a dominare. Si tratta di opportunità che durano per sempre allo stesso prezzo e con contenuti fino a 100 giga ogni mese.

CoopVoce: con queste promozioni mobili non potrete non essere soddisfatti, arrivano le Evolution

Potete vedere nell’elenco in basso che le offerte sono le stesse dell’anno scorso, proprio perché stanno riscuotendo un gran successo. Ricordiamo che basta recarsi sul sito ufficiale per trovarle in bella mostra e sottoscriverle per provare la grande esperienza marchiato a fuoco da CoopVoce.

Queste sono tutte le offerte disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di promozioni non soggette a rimodulazione.

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS