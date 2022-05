Le offerte del volantino Coop e Ipercoop sono assolutamente inedite ed esclusive, rappresentano una delle migliori soluzioni attualmente disponibili presso un supermercato, con riduzioni importantissime sui migliori prodotti in commercio, anche smartphone interessanti.

Gli acquisti, in ogni caso, possono essere completati finalmente non solo nei negozi fisici, ma anche online sul sito, in questo modo si ha la certezza di poter ricevere la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi data la spedizione gratuita per prezzi superiori ai 19 euro. Tutti coloro che vorranno acquistare, devono comunque sapere essere possibile affidarsi alla rateizzazione senza interessi, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore superiore ai 199 euro.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti che tutti stavano aspettando

Le nuove occasioni sono a disposizione di tutti gli utenti nel territorio nazionale, e riguardano più che altro smartphone legati alla fascia media della telefonia mobile. I modelli in questione sono prodotti che non costano più di 450 euro, e vanno effettivamente a toccare soluzioni del calibro di Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 10T, Galaxy A52 e Galaxy A32, tutti proposti nelle più classiche condizioni di vendita.

Approfondendo il volantino, notiamo comunque la presenza di altri sconti, ma con prezzi che purtroppo sono troppo vicini al listino del periodo, e di conseguenza non spingono all’avvicinamento all’acquisto. In particolare parliamo di Galaxy Z Fold3, in vendita a 1849 euro, come anche di Galaxy S21 a soli 899 euro, oppure di Galaxy Z Flip3 a 1099 euro.