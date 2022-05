Lo scenario degli aumenti di prezzo non risparmia il campo della telefonia. Nel corso di queste settimane numerosi operatori hanno applicato degli extra da pagare sulle loro ricaricabili. I clienti di Vodafone, ad esempio, dovranno spendere qualcosa in più per il pagamento della Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti nei prossimi giorni

La Special 50 Giga è senza dubbio una delle ricaricabili più popolari per i clienti di Vodafone in Italia. Gli utenti possono scegliere questa tariffa in caso di portabilità da altro provider. Molti abbonati che hanno sottoscritto nelle precedenti settimane la Special 50 Giga si troveranno ora a pagare sino a 2 euro al mese in più per il rinnovo. Il nuovo costo della ricaricabile è di 9,99 euro in caso di precedente costo pari a 7,99 euro. Il prezzo invece sarà pari a 8,99 euro per coloro che sino a qualche mese fa pagavano 6,99 euro.

Questa rimodulazione sui costi non si traduce in un cambiamento per le soglie di consumo. I clienti con questa tariffa avranno sempre chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per internet.

La differenza per il pagamento della Special 50 Giga di Vodafone è valida solo per i vecchi clienti. Tutti coloro che attiveranno ex novo una promozione con il gestore francese, invece, potranno beneficiare di un costo bloccato nei primi sei mesi. Le nuove promozioni low cost non prevedono infatti rimodulazioni sulle soglie di consumo e sui costi nel semestre di apertura di un abbonamento. Questa garanzia è applicata a tutte le ricaricabili associate a nuove SIM.