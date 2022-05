TIM ha previsto per i suoi clienti una serie di ricaricabili low cost da lanciare in questa stagione primaverile. Il gestore italiano non vuole essere da meno ad Iliad e ad altri brand che hanno basato le loro strategie commerciali sulle tariffe da ribasso. Le occasioni per gli utenti, in questo caso, sono duplici.

TIM, due offerte low cost per la primavera Gli abbonati che decidono di attivare una promozione con TIM possono scegliere la tariffa Gold Pro. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a qualsiasi numero della propria rubrica ed anche un pacchetto pari a 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro. In aggiunta alla Gold Pro, i clienti di TIM avranno anche la possibilità di attivare la Steel Pro. In questa circostanza, la ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo sarà pari a 6,99 euro.