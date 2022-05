Uno dei maggiori pericoli con cui ogni utente deve tirare i conti ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti, pullulano nel web e cercano in ogni modo di rubare dati sensibili dalle loro vittime come password di accesso o peggio codici bancari per entrare nei conti correnti.

Per diffondersi questa tipologia di software sfrutta delle banalissime applicazioni spacciate inizialmente come legittime che poi, una volta installate, assumono il completo controllo del device, iniziando la loro azione dannosa, avviano infatti connessioni remote con il loro creatore per inviare tutta la refurtiva che verrà poi analizzata e sfruttata.

Il modo migliore per evitare questa tipologia di problema è quello di scaricare applicazioni solo ed unicamente dal Play Store, fonte certificata e controllata da Google.

App in grado di violare il conto corrente