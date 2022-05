Quando si parla di truffe in rete non può passare in secondo piano PayPal. Dopo le carte di credito e le carte di debito, gli hacker hanno messo sotto scatto anche i metodi di pagamento virtuali ed i sistemi di moneta digitale

PayPal, le truffe che portano ad una perdita dei propri risparmi

Come noto, PayPal da molti anni rappresenta una certezza per la tecnologia degli acquisti online. La realtà si è consolidata proprio grazie alle sue norme di sicurezza: con questo sistema gli utenti possono effettuare acquisti senza comunicare direttamente i dati della propria carta di debito o di credito.

Le truffe però non mancano per i clienti di PayPal. Ancora una volta, infatti, gli hacker hanno messo a punto un sistema più che vantaggioso. Costoro inviano agli utenti finte mail in cui si paventano accrediti sul conto virtuale dal valore spesso superiore a 1000 euro.

Anche i clienti di Postepay sono portati a cliccare su un link in allegato alle mail. Cliccando sul link, gli utenti si espongono ad una serie di truffe, molte delle quali davvero pericolose per i risparmi.

Basta un semplice click ai malintenzionati per accedere alle credenziali di accesso dei conti. Inutile sottolineare che con le credenziali PayPal, i cybercriminali potrebbero accedere liberamente ai risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito associate al conto virtuale. Gli hacker, infatti, potrebbero utilizzare le credenziali per effettuare acquisti online sfruttando i fondi di carte di credito e carte di debito legate proprio a PayPal.