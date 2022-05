Il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha offerto un’ulteriore difesaper Ricky Gervais e Dave Chappelle, entrambi criticati per aver incluso un linguaggio considerato transfobico.

In un’intervista con Maureen Dowd al New York Times, Sarandos ha riaffermato la sua posizione sulla messa in onda degli speciali, dicendo che il modo in cui i comici capiscono dove si trova il limite anche se “lo oltrepassano ogni tanto“.

“Penso che sia molto importante per la cultura americana in generale avere la libertà di espressione“, ha detto Sarandos al Times. “Stiamo programmando i nostri show per molte persone diverse che hanno opinioni diverse, gusti e stili diversi. Vogliamo qualcosa per tutti, ma non tutto sarà per tutti“.

“Nessuno direbbe che quello che fa non è premuroso o intelligente. Semplicemente non sei d’accordo con lui“, ha continuato.

Lo scorso autunno, Netflix è stata criticata per aver programmato un nuovo speciale di Chappelle che presentava un linguaggio che molti interpretavano come transfobico.

Aggredito sul palco

Sarandos ha scritto una dichiarazione che è stata fatta circolare attraverso la società affermando aveva “una forte convinzione che i contenuti sullo schermo non si traducano direttamente in danni nel mondo reale“, un approccio che in seguito ha considerato un “casino“.

La successiva risposta ha portato all’abbandono da parte dei dipendenti Netflix che si sono identificati come membri o alleati della comunità LGBTQ+.

All’inizio di questo mese, Netflix ha pubblicato un altro promemoria dopo che Chappelle è stato attaccato sul palco durante un’esibizione all’Hollywood Bowl, affermando che “se trovi difficile supportare la nostra ampiezza di contenuti, Netflix potrebbe non essere il posto migliore per te“. La dichiarazione è stata elogiata da alcune pubblicazioni dei media conservatori, come The Daily Caller.

“Era una questione molto liberale, quindi è un periodo interessante in cui viviamo“, ha detto Sarandos, spiegando i suoi pensieri sul diventare un eroe conservatore. “Ho sempre detto che se censuriamo negli Stati Uniti, come difenderemo i nostri contenuti in Medio Oriente?”.