In tempi non sospetti, fu pubblicato un video su YouTube, dalla YouTuber Supercar Blondie, dove la Mercedes-Benz 300 SLR venne venduta per una cifra molto alta, rendendola l’auto più costosa al mondo. Tuttavia, proprio in queste ore, uno dei due esemplari di Uhlenhaut Coupé sarebbe stato venduto ad una cifra ancora più elevata.

Secondo Hagerty UK, circa 10 persone sono state invitate a partecipare ad un evento privato che si è tenuto presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda il 6 maggio 2022. Gli invitati avevano in possesso delle credenziali utili per poter accedere a una delle due Silver Arrow 300 SLR “Uhlenhaut Coupé”.

Nel corso di questo evento, la vettura, realizzata nel lontano 1955, sarebbe stata venduta ad una cifra da record: 142 milioni di dollari ad un ignoto.

Mercedes-Benz 300 SLR, l’acquisizione non è stata ancora confermata dalla Casa tedesca

La Casa tedesca non ha ancora confermato la trattativa ufficialmente, anche se numerosi fonti affermano che tutto ciò è accaduto realmente e che se ne parlerà a breve nel dettaglio.

Quindi, se il tutto troverà conferma, la Uhlenhaut Coupé diventerà l’automobile più costosa al mondo. Il vecchio record appartiene ad una Ferrari 250 GTO risalente al 1962, venduta quattro anni fa, nel 2018, per più di 48 milioni di dollari.

La Mercedes-Benz 300 SLR è un’automobile considerata da molti leggendaria, a tratti unica; quindi, questa roboante acquisizione non sorprende quasi nessuno. Risale al 2010 l’ultima volta che è stata vista in pista, precisamente sulla collina del Goodwood Festival of Speed. Ai tempi, fu mostrata a tutti da Sir Jackie Stewart e Mika Hakkinen.