Le nuove offerte del volantino MediaWorld sono davvero surreali, gli utenti si sentono liberissimi di poter spaziare tra tantissimi smartphone ugualmente interessanti, oltre a prodotti di qualità generale, tutti appartenenti alle più svariate fasce di prezzo.

Coloro che vorranno effettivamente acquistare, devono potersi recare in ogni negozio in Italia, con possibilità anche di accedere ai medesimi sconti direttamente online sul sito ufficiale. In questo modo i clienti sono liberissimi di poter spaziare tra le varie categorie merceologiche, ed inoltre è prevista la spedizione presso il domicilio, ma potrebbe essere necessario pagare le spese per la consegna.

MediaWorld: offerte dai prezzi incredibilmente bassi per tutti

Fino al 2 giugno, MediaWorld ha giustamente pensato di attivare la campagna promozionale intitolata Sconto Subito, la soluzione ideale per ottenere uno sconto immediato sull’acquisto di un nuovo prodotto, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente coinvolta.

Il meccanismo segue quanto già visto in passato presso altri rivenditori, riuscendo però a convincere un numero sempre più grande di utenti all’acquisto; per approfittarne basterà recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed aggiungere al carrello i prodotti desiderati.

Fatto questo, giungendo in un secondo momento in cassa, gli addetti provvederanno ad effettuare uno sconto immediato pari a 400 euro con una spesa superiore ai 2000, 150 euro per uno scontrino superiore ai 1000 euro, scendendo poi a 75 e 50 euro, con spese rispettive di almeno 750 e 500 euro. Chiaramente sarà possibile fruire di un solo sconto per taglio, non essendo cumulabili.