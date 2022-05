Iliad batte Vodafone: fibra a 15,99 euro al mese e Giga 120 a 9,99 euro

Iliad continua a mettere i bastoni tra le ruote ai gestori storici che operano in Italia. Le sue offerte non possono passare infatti in osservate, sia alla luce di quello che è il prezzo mensile che per quanto concerne i contenuti. Ricordiamo che le promozioni comprendono in mobilità davvero tutto, ma non finisce qui visto che Iliad opera ormai anche su rete fissa.

La prima offerta che il gestore mette a disposizione, soprattutto dopo tutta la pubblicità fatta in questi mesi, è quella che permette di avere la fibra ottica. Si tratta del primo abbonamento su rete fissa da parte di Iliad, che ha lavorato davvero tanto e bene a questa soluzione.

Iliad mette a disposizione tutta la sua forza con le promo in fibra e in 5G ogni mese

Partendo proprio dalla promozione in fibra, Iliad mette a disposizione qualcosa di veramente eccezionale. Partendo dal prezzo che corrisponde a soli 15,99 € al mese per sempre per tutti coloro che sono già clienti Iliad con lo smartphone, la promozione in fibra permette di avere la connessione alla velocità di 5 gigabit. Sono ovviamente disponibile anche i minuti verso tutti senza limiti. Ricordiamo che chi non è già cliente Iliad pagherà una somma bloccata per sempre di 23,99 € al mese.

Segue poi l’offerta mobile, quella da 120 giga con connessione 5G gratuita ogni mese. Ricordiamo che sono disponibili anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori in Italia e all’estero, con tante altre soluzioni. Il prezzo corrisponde ad una cifra mensile di soli 9,99 € al mese per sempre.