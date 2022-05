Iliad prevede ancora una volta un’importante seguito da parte del pubblico attraverso una rinnovata campagna promozionale. Come noto il provider francese, nel corso di questa primavera, oltre alle tariffe per la telefonia mobile può offrire al pubblico anche le promozioni per la Fibra ottica.

Sul fronte delle ricaricabili, la migliore iniziativa di Iliad resta la Giga 120. I clienti che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un extra pari a 120 Giga per navigare in internet con le velocità del 5G. Per quanto concerne il prezzo, i clienti si troveranno a pagare 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 è la migliore ricaricabile in casa Iliad, ma certamente non è l’unica. Gli abbonati del gestore francese potranno anche accedere alla Giga 80 e alla Giga 40.

La Giga 80 ha sostituito da mesi la Giga 50 nel listino di Iliad. Confermato il costo della ricaricabile, per un totale di 7,99 euro ogni trenta giorni. Nel pacchetto dei contenuti, gli utenti riceveranno chiamate infinite verso tutti, SMS da inviare a chiunque ed anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero, oltre agli 80 Giga per la navigazione standard.

La seconda promozione speciale di Iliad resta la Giga 40. Questa ricaricabile prevede un prezzo di 6,99 euro ogni mese. Gli utenti che scelgono tale tariffa riceveranno chiamate infinite verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a qualsiasi numero della rubrica e 40 Giga per internet.