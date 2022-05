Honor è tornata sul mercato in grande stile col suo nuovo smartphone 50 5G, un device a cui è difficile trovare un difetto. Lanciato sul mercato a €529, ora è possibile averlo a soli €232 con questo coupon eBay!

Honor 50: Eleganza nelle linee per un device che non passa inosservato

Dopo un periodo di stop, torna a fare parlare di sé Honor 50 5G, uno smartphone caratterizzato da una estetica raffinata curata nei minimi dettagli.

Ottimi i materiali come l’assemblaggio della scocca e la finitura, dove è alloggiato un grande display curvo EDGE, OLED FHD+ da 6,57 pollici con un refresh rate a 120 Hertz, di alta qualità.

Racchiusa nello schermo anche la selfie cam di tipo punch-hole da 32 Mpx e un sensore di impronte digitali under screen veloce e reattivo.

Nella back cover posteriore, anch’essa coi bordi curvi, alloggiano due comparti circolari disposti in verticale che ospitano le 4 fotocamere e il flash dualtone, con un sensore principale da 108 mpx.

La versione disponibile nell’offerta eBay dispone di 6Gb di RAM e 128Gb di memoria di archiviazione, al lordo del sistema operativo. È possibile trovare in commercio anche la variante da 256Gb con 8gb di Ram.

Sotto la scocca troviamo una CPU performante perfetta per ogni utilizzo, lo Snapdragon 778G con connettività 5G su entrambi gli slot SIM, rendendo il dispositivo fluido anche nelle sessioni più impegnative.

Non manca la ricarica ultrarapida da 66watt correlata a una batteria da 4300mAh che garantisce fino a 6 ore di schermo con una sola ricarica consentendo di arrivare a tarda notte anche con un utilizzo intenso.

Per usufruire dell’offerta potete cliccare su questo link. Una volta nel carrello dopo aver cliccato ‘vai al modulo di pagamento’, potrete inserire il coupon ‘MENO15EDAYS‘. Questo voucher del 15% da diritto a uno sconto cospicuo di €41,10, portando il prezzo da €274 a €232,90. Se avete deciso di cambiare smartphone e non volete spendere una fortuna, questa è l’occasione giusta per fare un buon affare!